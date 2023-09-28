بعد اتصالات مكثفة.. ما هو الاتفاق الذي أفضى لفتح معبر "بيت حانون" ووقف فعاليات الحدود؟

فلسطين اليوم

أعلن الشباب الثائر اليوم الخميس 28/9/2023 ، عدم وجود أي فعاليات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم وتم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

وقال الشباب الثائر خلال بيان نشرته اذاعة الاقصى انه وبخصوص غدا الجمعة ننتظر صدور تعليمات جديدة.

وكانت إذاعة كان العبرية كشفت ان مصر تدخلت بشكل ضالع في محادثات التهدئة أمس وحماس أبلغتها أنها ستوقف المسيرات تدريجيًا منذ مساء أمس وهذا الأمر دفع "إسرائيل" لفتح معبر "إيرز" كخطوات متبادلة.

ويشار الى ان "اسرائيل" فتحت معبر بيت حانون ايرز" لإدخال العمال في قطاع غزة بعد 12 من الإغلاق .

ووفقا لصحيفة هآرتس "الإسرائيلية" فقد جرت في الأيام الأخيرة، محادثات نشطة بمشاركة إسرائيل وحماس والأمم المتحدة ومصر وقطر في محاولة لتهدئة التصعيد المتجدد على حدود قطاع غزة.

ولمدة أسبوعين تقريبا، كل مساء، تشهد الحدود مواجهات مع قوات الاحتلال، ونظمت مظاهرات على طول السياج الحدودي.