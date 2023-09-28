الشباب الثائر: وقف جميع الفعاليات الشعبية على حدود القطاع

فلسطين اليوم

قرر الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الخميس 28-9-2023، وقف جميع الفعاليات الشعبية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

ونقلت إذاعة الأقصى عن الشباب الثائر في غزة قولهم: "لا يوجد أي فعاليات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم وتم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة".

وأضاف الشباب الثائر:"بخصوص غد الجمعة ننتظر صدور تعليمات جديدة".

من جانبها، قالت إذاعة كان العبرية: "مصر تدخلت بشكل ضالع في محادثات التهدئة أمس وحماس أبلغتها أنها ستوقف المسيرات تدريجيًا منذ مساء أمس".

وأضافت القناة العبرية: "هذا الأمر دفع "إسرائيل" لفتح معبر "إيرز" كخطوات متبادلة".