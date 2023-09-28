فلسطين اليوم

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه، انتشر في الأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها ومنصاتها المختلفة، فيديو لحريق مروع داخل صالة للأفراح في مدينة نينوي العراقية راح ضحيته أكثر من 120 شخصاً من بينهم العريس والعروس، وإصابة المئات، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن، فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه.

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه، يهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الآن" في البحث عن، لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانية، ولأنه تصدر السوشيال ميديا ومحركات البحث، رأت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تقدم على نشر فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه، الذي أثار حزن العالم.

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه، على الرغم من حالة الحريق المفزعة التي حدثت بقاعة الزفاف في نينوى، إلا أن الادعاء المرفق مضلل، إذ إن مقطع الفيديو المتداول قديم سبق ان تم نشره على اليوتيوب عام 2010، ويعود لحريق حصل خلال حفل زفاف في فندق (ريجنسي بالاس) بمنطقة (أدما) في لبنان.

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه

فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه، يسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن عن حقيقة أن الحريق الذي اندلع كان في قاعة الهيثم الملكية للأعراس، إلا إن العديد من المصادر نفت ادعاء أن الفيديو يُظهر الحريق الذي حصل خلال حفل زفاف في قاعة (الهيثم الملكية) بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء، 26 أيلول 2023، فيديو حريق قاعة الهيثم الملكية للاعراس كامل قبل الحذف لحظة حريق قاعة ابن الهيثم حمدانيه.