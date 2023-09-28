مستوطنون يحطمون 35 شجرة زيتون غرب سلفيت

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون، على اقتلاع وتكسير ما يقارب 35 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن خالد عقل من بلدة حارس غرب سلفيت.

وذكر المواطن عقل اليوم الخميس، أن مستوطني مستوطنة "نتافيم" المقامة على أراضي مواطني بلدات ديراستيا وقراوة بني حسان وحارس، اقتلعوا عددا من أشجار الزيتون وقاموا بسرقتها، وقاموا بتكسير عددا آخر من الأشجار والتي يزيد عمرها عن ١٠ سنوات في المنطقة المسماه "الطائرات" غرب حارس.