مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الساعة 10:48 ص|28 سبتمبر 2023
مستوطنون يقتحمون الاقصى.jpg
مستوطنون يقتحمون الاقصى.jpg

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس 28/9/2023 ، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

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