إعلام أسرى الجهاد: من المقرر الإفراج اليوم عن الأسير محمد سالم

فلسطين اليوم

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال: إنه من المقرر أن تفرج إدارة يحون الاحتلال اليوم الأسير محمد نعمان سالم (٣٦ عاماً) من قرية بزاريا قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد قضائه فترة حكمه.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير سالم معتقل منذ الأول من يونيو عام ٢٠٢٢، وقضى ١٦ شهراً في الأسر، وهو أسير سابق أمضى ثلاثة أعوام في اعتقاله الأول.

يشار إلى أن الأسير سالم اب لثلاثة أطفال، وهو محامٍ مزاول؛ وحاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة النجاح، وشقيقه الأسير تميم (٤٠ عاماً) من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وعضو الهيئة القيادية سابقاً، المعتقل منذ عام ٢٠٠٤ ويقضي حكماً بالسجن ٢٢ عاماً.