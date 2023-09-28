اللجنة التحضيرية لإحياء الانطلاقة الجهادية تشرع بتحضيرات لاستقبال المشاركين في مهرجان "الشهداء بشائر النصر"

فلسطين اليوم

شرعت اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الـ (36) للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي بالتحضيرات والتجهيزات لتنظيم المهرجان الوطني الكبير الذي سيقام إحياء لذكرى الانطلاقة الجهادية.

وقالت اللجنة التحضيرية إن المهرجان سيقام عصر يوم الجمعة 6/10/2023م، بشكل متزامن في كل من غزة وبيروت ودمشق.

وبحسب ما أعلنت اللجنة التحضيرية فإن المهرجان سيقام بشكل متزامن في كل من ساحة الكتيبة بمدينة غزة، بينما سيقام في قاعة رسالات في بيروت، وفي ساحة مخيم اليرموك بدمشق.

وكشفت اللجنة عن الشعار الرسمي لإحياء الذكرى الـ (36) للانطلاقة الجهادية المباركة، كما بدأت بنصب منصة كبيرة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، وبدأت فرق عمل تطوعية بالعمل والتجهيز للأماكن التي سيقام المهرجان فيها.

وأكدت اللجنة التحضيرية أنها تنسق مع مختلف الأجهزة المعنية لتسهيل وصول الجماهير إلى الأماكن المخصصة للمهرجان.

وأوضحت اللجنة التحضيرية أنها ستخصص مساحات واسعة من ساحات المهرجان الثلاثة للنساء، وستقوم بتخصيص أماكن لذوي الشهداء والأسرى، وأماكن للجرحى، وللشخصيات الوطنية والوجهاء وقادة الفصائل.

وكانت اللجنة التحضيرية قد انتهت من وضع كافة الخطط التنفيذية لإحياء الذكرى 36 للانطلاقة الجهادية، التي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً وكبيراً.