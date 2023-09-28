تفاصيل اللقاء الذي جمع الفصائل الوطنية بغزة برئيس لجنة الانتخابات ...وهذا ما تم الاتفاق عليه!

فلسطين اليوم

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة اليوم الخميس 28/9/2023 ، أن اللقاء الذي جمع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية بغزة بالأمس ، جاء بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية لزيارة قطاع غزة ، موضحاً أن الزيارة جاءت نتيجة الاستجابة السريعة من أجل التشاور والتحاور لتذليل كافة العقبات بإجراء الانتخابات المحلية .

وبين أبو دقة خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" اللقاء كان صريحاً وتم بحث كافة القضايا والاتفاق على تذليلها ، حيث أجمعت الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات ،وخاصة أن الظروف إيجابية ومهيئة ، مشددة على أن ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة على أن تكون مقدمة لإجراء انتخابات شاملة .

وقال أبو دقة: إن حنا ناصر وعد ببذل الجهود مع الحكومة لإصدار قرار للجنة الانتخابات المركزية على أن يتم التشاور مع الجهات لتقوم بوضع الترتيبات ، موضحا أن الفصائل اتفقت على إرسال رسالة للحكومة الفلسطينية لإصدار قرار للمطالبة بإجراء انتخابات للمرحلة الثالثة في الضفة وقطاع غزة.

وأوضح أن المطالبة بالانتخابات في غزة والضفة جاء كون أن عدداً من البلديات في الضفة لم يتسن لها إجراء الانتخابات نظرا للوضاع الأمنية والميدانية ، مشيراً إلى أن عدد البلديات في قطاع غزة 25 بلدية في حين تضم الضفة المحتلة 35 بلدية .

وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم لإجراء الانتخابات كون أن المدة بين القرار وتنفيذه 3 شهور ، متمنياً أن تكلل الخطوة بنجاح وخاصة أن يكون من حق شعبنا في اختيار ممثليه .

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة غزة، مساء أمس الأربعاء، بممثلي القوى الوطنية والإسلامية، لمناقشة ملف الانتخابات المحلية.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وصل ظهر أمس إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيريز، شمالي القطاع.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، عقب اللقاء، إن كل المواقف التي صدرت داخل الاجتماع تؤكد على ضرورة الانتخابات المحلية وفق القانون الفلسطيني، وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية.

ولفت إلى أن الخطوة المقبلة، هي إصدار مجلس الوزراء في رام الله قرار إجراء الانتخابات المحلية في غزة، والإيعاز للجنة الانتخابات المركزية لتنفيذ ذلك، و"نحن جاهزون"

