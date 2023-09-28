الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية شرق المغازي

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، قنابل الغاز صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودي شرق محافظة الوسطى، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين قرب أراضيهم، وأجبرتهم على العودة إلى بيوتهم، دون وقوع أي إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة ومهاجمتهم والتنغيص على حياتهم.