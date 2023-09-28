المرور بغزة: 6 إصابات بـ 12 حادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الساعة 09:17 ص|28 سبتمبر 2023
حادث
حادث

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إدارة المرور، بأن 12 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها 6 إصابات ثلاثة منها بجروح متوسطة وثلاثة أخرى بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 14 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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