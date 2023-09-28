د. صبح واللجان التحضيرية تتفقد سير التدريبات والتجهيزات لحفل التخرج بجامعة الأقصى

فلسطين اليوم

تفقد رئيس جامعة الأقصى أ.د أيمن صبح، سير تدريبات اليوم الثالث، وتجهيزات حفل تخرج الفوجين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وذلك اليوم الأربعاء في حرم الجامعة بخانيونس، برفقة كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. رائد الحجار، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. عماد الشريف، ورئيس اللجنة التحضيرية لحفل التخرج د. ناصر أبو العطا، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية د. وائل المصري، ورئيس اللجنة الإعلامية د. غسان حرب، ورئيس لجنة المواكب د. محمد العجوري، بالإضافة لعدد من رؤساء وأعضاء اللجان التحضيرية المختلفة للحفل.

وأكد أ. د صبح أن التجهيزات تسير على قدم وساق، وكل الترتيبات تتم وفق ما خُطط لها، وأن اللجان المختلفة تعمل على مدار الساعة من أجل تدريب الطلبة وتجهيزهم لهذه اللحظة التاريخية، وتغطية الحدث إعلامياً بشكل يليق بخريجين الجامعة، وأوضح أن الطلبة تم توزيعهم حسب الكليات والأقسام للتدريب على مدار ستة أيام، وهي عدد الأيام التي سيستمر بها حفل التخرج.

ونوه أ.د صبح أن جامعة الأقصى معروفة باحتفالاتها المتميزة خاصة أنها لديها طاقم من العاملين بالجامعة مختصين ولديهم خبرة كبيرة جدا في تنظيم الاحتفالات، وأن الجامعة تحرص على الإعداد الجيد للاحتفالات.

بدوره أشار د. المصري إلى أن لجان العمل المختلفة تعمل بشكل متواصل، وفق أهداف كل لجنة منها التي كلفت بها من رئاسة الجامعة، وأوضح أن التجهيزات اللوجستية شبه اكتملت، وأن المسرح صار جاهزاً تماماً، وأن العمل الآن يجري لاستكمال أيام التدريب الستة، منوهاً إلى أن عدد الخريجين المسجلين لحفل التخرج يزيد عن الثلاثة آلاف ونصف طالب.

ومن ناحية أخرى أكد د. حرب أن اللجنة الإعلامية تقوم بدورها من أجل تغطية الحفل بشكل متميز من خلال التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك التشبيك مع عدد من المؤثرين الاجتماعيين لتغطية الحفل وإخراجه للجمهور بشكل يدخل الفرحة على قلوب الطلبة وذويهم، وأكد د. حرب أن الجامعة تعاقدت مع أفضل شركات التصوير والصوت في إطار التجهيز لهذا العرس فلسطيني كبير.

فيما أكد د. العجوري أن التدريبات تسير بشكل جيد، وأن أداء الطلب يسر ويبشر بخير، مؤكداً على أن الحفل سيحتوي على الكثير من المفاجئات والفقرات الجديدة التي تعرض لأول مرة.











