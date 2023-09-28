أغرب ركلة جزاء ضائعة

الساعة 08:36 ص|28 سبتمبر 2023
ركلة جزاء
ركلة جزاء

فلسطين اليوم

سجل الدوري التركي واحدة من أغرب ركلات الجزاء الضائعة في كرة القدم، مساء الثلاثاء، في لقطة غريبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

خلال مباراة غلطة سراي وإسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي، تحصل الفريق الزائر غلطة سراي على ركلة جزاء بالشوط الثاني.

 

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