أغرب ركلة جزاء ضائعة

فلسطين اليوم

سجل الدوري التركي واحدة من أغرب ركلات الجزاء الضائعة في كرة القدم، مساء الثلاثاء، في لقطة غريبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

خلال مباراة غلطة سراي وإسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي، تحصل الفريق الزائر غلطة سراي على ركلة جزاء بالشوط الثاني.

🟡🔵 𝟭𝟬'𝘂𝗻 𝗶𝘇𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻...



🇹🇷 Arda Güler x Alex de Souza 🇧🇷 pic.twitter.com/0LJugH5SpL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 30, 2022