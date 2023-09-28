الاحتلال يقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت ويُعلنها منطقة مُغلقة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية المسماه "بنات بر" وهي منطقة نائية واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعلنت سابقا هذه المنطقة أنها محمية طبيعية ومنعت المواطنين من الاستفادة منها.