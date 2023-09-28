مسؤول أمريكي يكشف عن عقبة قد تمنع التطبيع "الإسرائيلي- السعودي"

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو: إن التوصل إلى اتفاق التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني، قد يكون من المستحيل، إذا كان الشرط الأساسي هو إقامة الدولة فلسطينية أو قبولها.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع "جيروزاليم بوست": "من المستحيل تصور (حل الدولتين) مع القيادة الفلسطينية الحالية، وتأخذ الأموال من إيران، وتدفع للمواطنين مقابل (قتل إسرائيليين)". على حد زعمه.

وتابع: "من الصعب للغاية أن نتخيل كيف يمكن للمرء أن يعقد صفقة مع نفس القادة الذين رفضوا كل عرض معقول قدم لهم".

وجاءت تصريحات بومبيو بعد يوم من زيارة أول سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية، نايف السديري، إلى رام الله، الذي شدد على أن المملكة تعتبر إن إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس، سيكون حجر الزاوية الأساسي في أي اتفاق مرتقب مع إسرائيل.

ورأى بومبيو أن كل رئيس أمريكي سيدعم اتفاق التطبيع، سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا، لأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك علاقات أمنية بين أمريكا والسعودية و"إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن اتفاق تطبيع العلاقات المحتمل مع السعودية "يقترب أكثر كل يوم"، وذلك بعد أيام من إدلاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتصريح ذاته.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاقية التطبيع: "نحن أقرب اليوم من الأمس".