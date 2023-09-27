فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الجديد في سوريا اليوم الخميس 28-9-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم على تحديث هذه المقالة التي نوضح من خلالها جميع التفاصيل التي تخص هذا السعر وفقا لما جاء في البورصة ورصد فريق الموقع عمليات بحث على جوجل تجاوزت العشرة آلاف عملية حتى الآن ويدل هذا على الاهتمام العالي عند المهتمين من الباعة والمستهلكين وأصحاب المحالات التجارية وغيرهم وعن تفاصيل سعر الذهب في سوريا اليوم فهو التالي.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 28-9-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 707,000، ومبيع: 715,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 716,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 713,000 ، مبيع: 721,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 721,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 731,000 ، مبيع: 737,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 737,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 734,000 ، مبيع: 739,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 740,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب اليوم في سوريا

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 وصل عند مستوى بيع 849,143 وشراء 848,000 ليرة سورية .

عيار 22 وصل عند مستوى بيع 778,381 وشراء 777,333 ليرة سورية .

عيار 21 وصل عند مستوى بيع 743,000 وشراء 742,000 ليرة سورية .

عيار 18 وصل عند مستوى بيع 636,857 وشراء 636,000 ليرة سورية .

عيار 14 وصل عند مستوى بيع 495,333 وشراء 494,667 ليرة سورية .

عيار 12 وصل عند مستوى بيع 424,571 وشراء 424,000 ليرة سورية .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 26,408,343 وشراء 26,372,800 ليرة سورية .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,944,000 وشراء 5,936,000 ليرة سورية .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 849,142,857 وشراء 848,000,000 ليرة سورية .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر تفاصيل سعر الذهب عيار 21 الجديد في سوريا اليوم الخميس 28-9-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .