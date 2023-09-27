الاحتلال يمدد إغلاق بوابة بيت حانون "إيرز" ليوم غد

فلسطين اليوم

أعلنت الشؤون المدنية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن سُلطة الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بتمديد إغلاق بوابة بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، ليوم غد الخميس.

وأشارت الشؤون المدنية، إلى انه سيتم فتح البوابة فقط للحالات المرضية.

ويستمر إغلاق بوابة بيت حانون لليوم الحادي عشر على التوالي، بالتزامن مع المظاهرات التي تشهدها المناطق الحدودية للقطاع، وحجة الأعياد اليهودية لدى الاحتلال.