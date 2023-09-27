أبو معمر: سنذلل كل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة زكريا أبو معمر أن الحركة ستذلل كل العقبات، وستقوم بكل ما هو مطلوب حتى تجرى الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وأشار أبو معمر مساء الأربعاء إلى أن لجنة متابعة القوى والوطنية والإسلامية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس وفتح وحركة الجهاد الإسلامي، عقدت اجتماعا مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، طرحت خلاله موضوع الانتخابات المحلية بشكل رئيس وأساس.

وقال: "إن الدكتور حنا ناصر استمع بوضوح إلى موقف وطني جامع من الفصائل بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة"، لافتا إلى أن حركة حماس وفتح شاركتا في اللقاء إلى جانب جميع الفصائل والقوى، وعبرت عن موقف واضح بضرورة إجراء الانتخابات.

ونوه بأن الفصائل أبدت استعدادها لتذليل كل العقبات لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الانتخابات حاليا لا تحتاج سوى قرار من مجلس الوزراء في رام الله باعتباره الجهة التي تكلف لجنة الانتخابات المركزية.

وبيّن أبو معمر أن اللجنة أكدت جهوزيتها الكاملة الإدارية والفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة فور تلقيها قرارا بهذا الخصوص.

وجدد تأكيده على موقف الحركة الذي أعلنته في الرابع عشر من أغسطس في اللقاء الوطني الذي دعت إليه باستعدادها أيضا لتذليل كل العقبات.

وأضاف أبو معمر: "الحركة اليوم كررت الموقف ذاته، وممثل حركة فتح في الاجتماع أكد أن الأجواء إيجابية، والمناخ مهيئ جداً لإجراء الانتخابات المحلية، ونحن قلنا نعم، وأكدنا أن الأجواء إيجابية، ولا يوجد في قطاع غزة أي عائق أمام إجرائها".

وتابع: "ننتظر ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الاجتماع المهم، ولا يوجد مشكلة إطلاقا لدى الفصائل والقوى من إجراء الانتخابات المحلية، والكل أكد ضرورة صدور القرار".

ولفت أبو معمر إلى أن القوى الوطنية والأطر الطلابية انتهت من الاتفاق على إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات والمعاهد، وستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة.

ونبه أنه من حيث المبدأ لا تعارض حركة حماس أي انتخابات، وفي عام 2021 شاركت بقوة في الانتخابات العامة، ورشحت قائمة خاصة بها، و96% من الناخبين سجلوا أنفسهم في سجل الناخبين، وترشحت 36 قائمة، وأكثر من 4000 مرشح، ووصلنا إلى عشية بدء الدعاية الانتخابية لكنها ألغيت قبل 20 يوما من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.