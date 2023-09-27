ما سبب وقوع الانفجار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

أفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال المراسل: إن "الانفجار في مخيم الشاطئ، هو عبارة عن قنبلتي صوت تم القائهما بأحد الأفراح بجانب موقع عسكري تابع للمقاومة".

وأضاف أنه "لا يوجد قصف او استهداف إسرائيلي داخل القطاع"، مشيرًا إلى أن طائرات الاستطلاع تحلق في عموم أرجاء القطاع وعلى ارتفاعات متفاوتة.

يُشار إلى أن طائرات بدون طيار حربية استهدفت، أمس، مراصد تابعة لقوات الضبط الميداني في جنوب وشمال القطاع، دون وقوع إصابات.

وتشهد المناطق الشرقية مسيرات شعبية لليوم 12 على التوالي، يشارك فيها الآلاف من الأشخاص، تعبيرًا عن رفضهم للحصار الإسرائيلي