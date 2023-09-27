"كهرباء غزة" تصدر تنويهًا حول شحن العدادات مسبقة الدفع

فلسطين اليوم

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهًا حول شحن العدادات مسبقة الدفع.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "ننوه للأخوة المواطنين بأن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع(نوع هولي) أصبحت متاحة في جميع منافذ الشحن المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.

ودعت الشركة المواطنين الكرام للاستفادة من الخدمة حسب الضرورات، وإفساح المجال هذه الليلة لمن هو بحاجة ماسة لها

وأوضحت أن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع ابتداء من يوم غد الخميس بشكل طبيعي واعتيادي