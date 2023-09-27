أمن العراق يعتقل صاحب القاعة المحترقة في قضاء الحمدانية

فلسطين اليوم

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب القاعة التي اندلعت فيها النيران في قضاء الحمدانية، ليل الثلاثاء، وتسبب بحادث مأساوي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

وقالت مجلس أمن إقليم كردستان العراق، في بيان: إن "وزارة الداخلية أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، من بينهم صاحب القاعة المدعو سمیر سلیمان، وبعد ورود مذكرة توقيف قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه وفق مذكرة قضائية إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".

وشب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية.

وأعلنت السلطات، اليوم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فقد ظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء.

وتجمع الأقارب المكلومون، أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.