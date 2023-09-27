قوات الاحتلال تعتقل طفلاً في ساحة باب العامود

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طفلاً في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمود أبو سنينة (8 سنوات) ونقلته إلى جهة غير معلومة.

واعتدت القوات على المواطنين المتواجدين قرب باب العمود وفي ساحاته من النساء والفتيات بالدفع والضرب.

وتعمل قوات الاحتلال، على تعكير احتفال المواطنين الذين قدموا بالآلاف إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.