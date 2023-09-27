الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.

وحسب المصادر المحلية، فقد أغلقت قوات الاحتلالالحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت المواطنين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.