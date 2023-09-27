الصحة بغزة: إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وأفادت الصحة بغزة، بإصابة مواطنين بجراح جراء اصابتهم برصاص قوات الاحتلال، اثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية شرقي محافظات القطاع.

وقال مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "قوات الاحتلال المتركزة خلف السواتر الترابية وفي الجيبات العسكرية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرات شرق محافظات القطاع الخمس.

ويشارك في هذه المسيرات التي تنظم لليوم الثاني عشر على التوالي، آلاف الشبان، رفضًا لسياسات الاحتلال الظالمة بحق سكان القطاع والمتمثلة في تشديد الحصار للعام السابع عشر.