الاحتلال يزعم تعرض جيب عسكري لإطلاق نار شرق غزة

فلسطين اليوم

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء27/9/2023م، تعرض قوة تابعة له لعملية اطلاق نار على حدود قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن جيب عسكري تعرض لعملية اطلاق نار من مسدس قرب حدود قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بالتزامن مع ذلك، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية":" إن الجيش أطلق عشرات قنابل الغاز والرصاص الحى تجاه الشباب الفلسطيني على حدود غزة، في محاولة لتفريق المسيرات".

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى، استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.