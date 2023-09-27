إصابات بالرصاص والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

أصيب مواطن بالرصاص وعدد آخر بالاختناق عصر اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، وضد مقدساتنا وأسرانا.