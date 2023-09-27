فلسطين اليوم

قصة فيلم غولدا Golda الإسرائيلي 2023- رواية إسرائيل لحرب أكتوبر في هوليود، وهنا يرفق لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن فيلم غولدا الذي سبب ضجة اعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت هوليوود إحياء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 1973 في السينما الأميركية في 25 أغسطس 2023، من خلال فيلم بعنوان غولدا Golda، من إخراج الإسرائيلي غاي ناتيف وكتابة البريطاني نيكولاس مارتن، وبطولة النجمة هيلين ميرين، إلى جانب زيد جوزيف وكلوديت ويليامز، وهنا في هذ المقال سنقدم لكم التفاصيل كاملة عن قصة فيلم غولدا Golda الإسرائيلي 2023- رواية إسرائيل لحرب أكتوبر في هوليود.

ويركز فيلم غولدا Golda بشكل أساسي على التحديات والقرارات التي واجهت رئيسة الوزراء غولدا مائير، المعروفة أيضًا باسم “سيدة إسرائيل الحديدية”، خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

صورة من الفيلم

أهداف فيلم غولدا Golda الاسرائيلي

ويقدم العمل نظرة مفصلة على السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء “الإسرائيلية” قبل وبعد تلك الحرب الهامة.

ويتناول فيلم غولدا Golda أيضًا استجواب رئيسة الوزراء من قبل لجنة التحقيق في أسباب هزيمة “إسرائيل” في حرب أكتوبر/تشرين الأول (أغرانات)، حيث نجحت في إقناع اللجنة في النهاية بأنها تعاملت مع هذه الأزمة بشكل ذكي ونجحت في تحويلها إلى نصر.

ومن الواضح أن الهدف الرئيسي الذي سعى الفيلم إلى تحقيقه هو تسليط الضوء على الجانب الإنساني لشخصية المجرمة الحرب والمساهمة في فهم دورها في عملية السلام خلال حرب أكتوبر 1973، مع التركيز على مهاراتها الدبلوماسية والسياسية.

ونجح المؤلف أيضًا في تقديم تصوير جديد للعدو المشترك الذي يجعل من التعاطف مع “إسرائيل” أمرًا إنسانيًا بحتًا.

وفي الأفلام السابقة التي تناولت الشعب اليهودي ومأساته، كانت تميل إلى الاستناد إلى تصوير هتلر وألمانيا النازية كعوامل تسليط الضوء على القصة.

ومع ذلك، في فيلم غولدا (Golda)، يظهر العرب المدعومين من قبل روسيا كالعدو، الذي يهدد بالتدخل في المنطقة ويهدد بسحب السجادة من تحت أقدام الولايات المتحدة.

وهذه الأخيرة تبذل جهودًا مكثفة للحفاظ على علاقتها مع منظمة الأوبك وضمان استمرار تدفق البترول من البلدان العربية، وذلك في إطار تعقيدات سياسية داخلية تنشأ عن فضيحة ووتر جيت.

صورة من الفيلم

قصة فيلم غولدا Golda الاسرائيلي

استخدم المؤلف قصة درامية في فيلم غولدا Golda، تمثلت في رواية غولدا عن نفسها عندما كانت طفلة، حيث كان والدها يعمل جاهدًا لحمايتها وإخوتها من الجنود الروس الذين كانوا يقتلون الأطفال في أوكرانيا، وكانوا يعتبرون مجرمين.

وطوال الوقت كانت تستخدم كلمة “روسيا” بدلاً من “الاتحاد السوفيتي”، مما يشير بوضوح إلى رغبة صناع العمل في جلب أكبر دعم ممكن وتعاطف مع الدولة الناشئة التي تواجه مؤامرات من الدول المجاورة بالتعاون مع حليف روسي مجرم.

وصاغ المؤلف هذا السرد الدرامي في فيلم غولدا Golda بهدف إيجاد جو من التعاطف مع المسنة وأهلها، الذين لم يتحدثوا عن جرائم الإبادة التي ارتكبت ضدهم من قبل ما يعرف بـ “العرب”.

تلك الحكاية تمثلت في الورقة الفعّالة التي اعتمدتها رئيسة الحكومة للضغط على صديقها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الزمان، بهدف أن يلعب دور وسيط مع الرئيس المصري أنور السادات.

وذلك من أجل دفعه نحو الاعتراف “بإسرائيل”، وإعلان وقف لإطلاق النار، وتنفيذ عملية تبادل الجنود الأسرى وجثث القتلى من الجانبين.

نقد فيلم جولدا Golda

وأظهر فيلم غولدا Golda عدة عيوب للجنرالات الرئيسيين المشهورين. فكان وزير الدفاع موشي ديان يُظهر تصرفات عدوانية، بينما كان آريئيل شارون يعتبر متهورًا في قراراته.

وبالنسبة لرئيس المخابرات إيلي عزر، يُظهر الفيلم أنه كان مشتبهًا به في مؤامرة.

ويُظهر فيلم غولدا Golda جميع شخصياته وهم يدخنون بشكل مفرط، حيث لا يكاد أي منهم يترك سيجارته لحظة واحدة طوال مدة الفيلم التي استمرت مائة دقيقة.

صورة من الفيلم

كاتب فيلم جولدا Golda

ولم يكتب فيلم غولدا (Golda) كاتب إسرائيلي كما هو معتاد في سردية “إسرائيل” حول الحرب، بل قام الكاتب البريطاني نيكولاس مارتن بكتابته.

وعانى نيكولاس مارتن معظم حياته المهنية والأكاديمية من العقبات والصعوبات، بدءًا من مرحلة دراسته الأكاديمية وصولاً إلى فترة انقطاعه عن الكتابة لمدة عامين بسبب عدم تنفيذ أعماله الأدبية.

فكرة فيلم غولدا Golda

والتقى مارتن في عام 2014 بمُنتج الفيلم “فلورنس فوستر جنكيز” (Florence Foster Jenkins) الذي أتاح له فرصة كبيرة لتنفيذ هذا العمل الذي شهد تألق النجمة ميريل ستريب في دور البطولة.

وكان مارتن قد عُرِف سابقًا بنشاطه في المجال السياسي لفترة من الزمن، ولكن في الوقت الحالي، يُعرَف بشكل رئيسي كشخص متقدم يدافع بقوة عن حقوق الإنسان.

أما المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، فقد كان معروفًا بأعماله ذات الشهرة المحدودة داخل “إسرائيل”، ولكنه نجح في دخول عالم هوليود وحقق نجاحًا عندما فاز بجائزة الأوسكار كأفضل مخرج لفيلمه القصير “بشرة” (Skin) في عام 2019.

وتم عرض فيلم غولدا Golda للمرة الأولى عالميًا خلال الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي في يوم 20 فبراير 2023، ولاحقًا تم عرضه أيضًا في مهرجان القدس السينمائي في يوم 13 يوليو 2023.