طبيب سلسلة NCIS.. من هو ديفيد ماكالوم الذي تصدر التريند بعد وفاته؟ توفي بالأمس الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، الذي اشتهر بلعب دور الدكتور دونالد داكي مالارد في مسلسل NCIS في عمر الـ 90 عامًا، ونستعرض لكم بعض المعلومات عن الممثل الراحل ديفيد ماكالوم.

وكشفت شبكة سي بي إس أن الممثل توفي بسلام لأسباب طبيعية محاطًا بعائلته في مستشفى نيويورك بالولايات المتحدة .

ونشرت عائلة ديفيد ماكالوم بيان قالت فيه: كان الأب اللطيف والأروع والأكثر صبرًا وحبًا، كان دائما يضع الأسرة قبل الذات. كان يتطلع إلى أي فرصة للتواصل مع أحفاده، وكان لديه رابط فريد مع كل واحد منهم

معلومات عن ديفيد ماكالوم

وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، استطاع ديفيد ماكالوم، أن يحظى على محبة الجماهير في جميع أنحاء العالم، بعد تجسيده لشخصية دونالد داكي مالارد في مسلسل NCIS.





الممثل ديفيد ماكالوم

وبدأ ديفيد ماكالوم مسيرته في عالم التمثيل، بعدما انتقل الممثل المولود في اسكتلندا إلى أمريكا في عام 1961، وحصل على دور إيليا كورياكين في فيلم The Man from UNCLE رفقة روبرت فون، وحصل على جائزتي إيمي وترشيح ذهبي لهذا الدور.

اعمال الممثل ديفيد ماكالوم

كما شارك ديفيد ماكالوم في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود منها، the man from u.n.c.l.e، the karate killers، the spy in the green hat.

وديفيد ماكالوم متزوج من كاثرين ماكالوم، ولديه 5 أبناء هم، بول وفالنتاين وبيتر ماكالوم وابنته صوفي ماكالوم ولديه 8 أحفاد هم، جوليا ماكالوم، لوكا دي سانكتيس، إيان دي سانكتيس، ستيلا ماكالوم، جافين ماكالوم، جورج. مكالوم وأليساندرو دي سانكتيس وويت مكالوم.