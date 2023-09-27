طبيب سلسلة NCIS.. من هو ديفيد ماكالوم الذي تصدر التريند بعد وفاته؟
طبيب سلسلة NCIS.. من هو ديفيد ماكالوم الذي تصدر التريند بعد وفاته؟ توفي بالأمس الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، الذي اشتهر بلعب دور الدكتور دونالد داكي مالارد في مسلسل NCIS في عمر الـ 90 عامًا، ونستعرض لكم بعض المعلومات عن الممثل الراحل ديفيد ماكالوم.
ونشرت عائلة ديفيد ماكالوم بيان قالت فيه: كان الأب اللطيف والأروع والأكثر صبرًا وحبًا، كان دائما يضع الأسرة قبل الذات. كان يتطلع إلى أي فرصة للتواصل مع أحفاده، وكان لديه رابط فريد مع كل واحد منهم
وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، استطاع ديفيد ماكالوم، أن يحظى على محبة الجماهير في جميع أنحاء العالم، بعد تجسيده لشخصية دونالد داكي مالارد في مسلسل NCIS.
وبدأ ديفيد ماكالوم مسيرته في عالم التمثيل، بعدما انتقل الممثل المولود في اسكتلندا إلى أمريكا في عام 1961، وحصل على دور إيليا كورياكين في فيلم The Man from UNCLE رفقة روبرت فون، وحصل على جائزتي إيمي وترشيح ذهبي لهذا الدور.
كما شارك ديفيد ماكالوم في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود منها، the man from u.n.c.l.e، the karate killers، the spy in the green hat.
وديفيد ماكالوم متزوج من كاثرين ماكالوم، ولديه 5 أبناء هم، بول وفالنتاين وبيتر ماكالوم وابنته صوفي ماكالوم ولديه 8 أحفاد هم، جوليا ماكالوم، لوكا دي سانكتيس، إيان دي سانكتيس، ستيلا ماكالوم، جافين ماكالوم، جورج. مكالوم وأليساندرو دي سانكتيس وويت مكالوم.