فلسطين اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد، بعد تصدر برشلونة قائمة ترتيب الدوري الاسباني مساء أمس، رغم تعادل برشلونة، يسعى ريال مدريد الليلة حينما يواجه غريمه لحساب الجولة الـ7 أمام لاس بالماس لتحقيق الفوز والانتصار في المباراة، محاولة العودة لصدارة الدوري الاسباني الليغا، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيره من محركات البحث الأخرى، وذلك من التسهيل عليكم في عمليات البحث عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد، ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، والتي تقام ضمن الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، صاحب الأرض، يدخل اللقاء من أجل مصالحة جماهيره وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعدما خسر الجولة الماضية أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، وهي الخسارة التي أفقدته صدارة جدول الترتيب لصالح برشلونة ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثالث، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد، ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل مصالحة جماهيره وحصد النقاط الثلاث بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 يتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثالث.

في المقابل فإن لاس بالماس، الضيف، فقد حقق فوزا ثمينا في الجولة الأخيرة بالفوز على غرناطة بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول في الموسم الحالي من "لا ليجا" ويرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز 15 في جدول الترتيب، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد،

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر اليوم الاربعاء 27-9-2023 ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم real madrid VS las palmas Live Stream على ملعب سانتياغو برنابيو وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دي بتعليق حسن العيدروس على الساعة 17.00 بتوقيت جرينيتش حصرياً على موقع يلا شوت، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد، وكان فريق المدرب كارلو أنشيلوتي قد سجل هزيمته الأولى لهذا الموسم الاحد على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكياً أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذين استحقوا النقاط الثلاث.



ونتيجة هذه الهزيمة، تراجع ريال إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكاتالوني جيرونا الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه بخمس من مبارياته الست وتعادله في الأخرى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مديد.

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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ماريوكا:



حارس المرمى: كيبا.



الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، وميندي.



الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، وبيلينجهام.



الهجوم: رودريجو وخوسيلو.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يلا شوت-بث مباشر ريال مدريد، معلق مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، أسندت الشبكة القطرية مهمة التعليق على المباراة للمعلق اليمنى حسن العيدروس.

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