الصحة السعودية تحذّر من 3 عوامل تُعيد نشاط فيروس الحزام الناري

فلسطين اليوم- وكالات

واصلت وزارة الصحة السعودية فعاليات حملتها للتعريف بمرض الحزام الناري، وعلاقته بالتقدُّم في العمر، وكيفية الوقاية منه.

وقالت الوزارة إن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممّن لم يتلقوا سابقاً لقاح فيروس الجدري المائي.

وأوضحت "الصحة"، في منشورٍ لها عبر منصة إكس، أن فيروس الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي "العنقز" بعد الإصابة به سابقاً، حيث إن الفيروس يظل كامناً في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.

وتابعت، ينشط الفيروس عند التعرُّض لعوامل تضعف الجهاز المناعي، مثل التقدُّم في العمر والأمراض المزمنة والأمراض المناعية.