الذكرى 25 لإنشاء Google.. حقائق لم تعرفها من قبل عن محرك البحث العالمي فى ذكرى تأسيسه

فلسطين اليوم- وكالات

الذكرى 25 لإنشاء Google.. حقائق لم تعرفها من قبل عن محرك البحث العالمي فى ذكرى تأسيسه، يحتفل محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى 25 لإنشاء Google وذلك في تقليد سنوي تحرص فيه جوجل على الاحتفال به سنويا، وما من شك أن الكثير من الأشخاص الذين يدخلون محرك بحث غوغل الشهير في هذه الأيام لا يعرفون كثيراً من المعلومات حول الموقع، وفي هذه السطور ينشر لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ابرز وأهم المعلومات عن محرك بحث غوغل الشهير.

الذكرى 25 لإنشاء Google .. حقائق ومفاجآت لم تعرفها من قبل عن محرك البحث العالمي فى ذكرى تأسيسه

لم يكن Google بالشكل الذي عهدناه يومنا هذا بل كان أول اسم له هو «Backrub»

ألوان كلمة جوجل الشهيرة والتي تميز كافه تطبيقاته حاليا لم تكن أيضا كذلك قبل 25 عاما، فقد اختير اللون الأزرق ليكون هو اللون المؤسس لجوجل .

شهد محرك البحث جوجل طيلة 25 عاما العديد والعديد من محا لات البحث إلا أن الجملة الأكثر بحثا حتى الآن هي «ما هو الحب؟ ».

كما أن مقر جوجل الحالي لم يكن بهذه الفخامة عند التأسيس فقد تأسست جوجل في مثل هذا اليوم من العام 1999 وذلك في مرآب سيارات في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا .

يرجع السبب في تغير اسم جوجل نسبة إلى الرقم جوجل وهو عبارة عن رقم واحد يتبعه 100 صفر .

تمتلك جوجل حاليًا أكثر من 150 مكتباً في أكثر من 60 دولة حول العالم .

يعمل لدى جوجل أكثر من 135 ألف موظف .

تمتلك جوجل العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك يوتيوب وأندرويد ووايز .

تبلغ القيمة السوقية لشركة جوجل حالياً أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي .



