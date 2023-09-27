بالفيديو قوات تعتدي على فتيات فلسطينيات في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت مصادر مقدسية مساء اليوم الاربعاء بأن قوات الاحتلال اعتدت على فتيات فلسطينيات في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على فتيات فلسطينيات يتواجدن في منطقة باب العامود، ودفعهن بقوة مما أدى لسقوطهن أرضاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً في المنطقة ذاتها.

ويأتي ذلك في إطار الاعتداءات والانتهاكات "الاسرائيلية" اليومية التي تستهدف سكان القدس، والمرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى المبارك، بهدف تفريغه من المصلين، والسماح لاقتحامه من المستوطنين.