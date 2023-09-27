الاحتلال يقرر إغلاق المنطقة الأثرية ببلدة "سبسطية"

فلسطين اليوم

قررت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء27/9/2023م، إغلاق المنطقة الأثرية ببلدة "سبسطية" شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، لعدة أيام أمام الفلسطينيين، لتمكين المستوطنين من اقتحامها والاحتفال بأعيادهم فيها.

وبحسب رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية وأبلغت أصحاب المحلات والمنشآت السياحية، أنها ستقوم بنصب خيام للمستوطنين في الموقع الأثري ابتداء من يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام، وستغلق الموقع بالكامل.

وأوضح أن "الإغلاق يشمل كامل المنطقة الأثرية بالبلدة وتشمل ساحة "البيدر" و"المدرج الروماني" و"التلة الأثرية" والتي تتوزع بين المنطقة المصنفة (ب) والمنطقة (ج)".

وتُعتبر "سبسطية" والتي تبعد 12 كم شمال نابلس ذات تاريخ عريق وحضارة زاهرة امتدت لأكثر من 6000 عام، تخللها العديد من الأحداث والوقائع التاريخية الهامة لفلسطين وللمنطقة بشكل عام وأطلق عليها المؤرخون لقب عاصمة الرومان في فلسطين.