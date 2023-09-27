فلسطين اليوم- وكالات

مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل حدث بالفعل على منصة STC TV، يتصدر مسلسل حدث بالفعل محرك بحث غوغل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى المسلسل بشعبية واسعة لدى الجمهور العربي وعشاق الدراما العربية، وينتظر محبي مسلسل حدث بالفعل موعد بث الحلقة الخامسة من مسلسل حدث بالفعل 5 بعد أن حازت الحلقات الأربعة الأولى على اعجاب لافت، وسط توقعات بأحداث شيقة وجديدة في الحلقة الخامسة، ولذلك يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كافة التفاصبل المتعلقة بمسلسل حدث بالفعل الحلقة الخامسة، لتتمكنوا من مشاهدتها في موعدها المحدد.

مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل حدث بالفعل على منصة STC TV

وينتظر عشاق الدراما المصرية موعد الحلقة الخامسة من مسلسل حدث بالفعل الذي يقوم بدور البطولة فيه نخبة من النجوم المصريين، من بينهم غادة عبد الرازق، و سلمى أبو ضيف، وخالد أنور، وآخرين، حيث تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل حدث بالفعل حكاية تحت الحزام مساء الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، عبر إحدى المنصات الرقمية منصة STC TV، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حدث بالفعل اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.





مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل حدث بالفعل على منصة STC TV

وهنا نشير الى أنه تم تجزئة المسلسل العربي "حدث بالفعل" إلى خمسة أجزاء، ولكل جزء عنوان مميز يروي مجموعة من القصص، تم عرض كل جزء بمجموعه على مدار 3 حلقات، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حلقات المسلسل 15 حلقة.

الحكاية الأولى بعنوان: «تحت الحزام».

الحكاية الثانية بعنوان: «ريش أبيض».

الحكاية الثالثة بعنوان: «قرض شخصي».

الحكاية الرابعة بعنوان: «ولو بعد حين».

الحكاية الخامسة بعنوان: «كاملة».

مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل حدث بالفعل على منصة STC TV

حيث يتكون المسلسل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

كما تتعدد القصص داخل عنوان المسلسل، ومعظمها مثيرة ومؤلمة، نظراً لأنها تتناول أعراض المرض النفسي عند البعض، وأخطاره التي من الممكن أن تهدد المجتمع والمقربين من المريض النفسي، والقصة تتكون من خمس حكايات وكل حكاية تتناول العديد من القصص داخلها وصلت إلى أكثر من 100 حكاية تم تجميعها من مختلف البلدان العربية، وكانت الحلقة الأولى من المسلسل قد أبرزت ملامحه بشكل كبير، مما جعل الجميع يهتم به وينتظر عرض الحلقات الأخرى والبحث عن موعد عرض حلقات مسلسل حدث بالفعل5.