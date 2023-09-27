الاحتلال يعتقل شابين من الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 27/9/2023م، شابين على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل بمنطقة الحرايق، اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، من داخل مركبة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا