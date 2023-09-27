فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأربعاء 27/9/2023م، اندلاع حرائق في مناطق "غلاف غزة" جراء البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأكدت "قناة 14"، اندلاع حريقين في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة منذ ساعات الصباح، وجرى السيطرة على الحرائق.

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى، استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.