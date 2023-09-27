فلسطين اليوم

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، حظي مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجمة كاملة، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما التركية في الوطن العربي، الأمر الذي جعل من مسلسل المتوحش الحلقة 3 ترند عبر محركات البحث وبما فيها محرك قوقل فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا الامر سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجمة كاملة ، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى تجرى عبر قوقل ، كون مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجمة كاملة يحاكى قصة طفل تم اختطافه، لينتهي به المطاف في الشارع.

مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، وفي قالب درامي، يحكي المسلسل التلفزيوني التركي الجديد "المتوحش" قصة طفل تم اختطافه، لينتهي به المطاف في الشارع.

ويتطرق المسلسل لعدة قضايا ومواضيع عميقة، من بينها الفقر، والعنف، وعلاقات الحب، والصداقة غير المشروطة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أطفال الشوارع في تركيا، خصوصاً في مدينة إسطنبول، وقد تمكن هذا المسلسل، من خلال أولى حلقاته، من تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل موضوعه المختلف، وطريقة المعالجة الجديدة لقضية أطفال الشوارع.

يعرض مسلسل "المتوحش"، وتكتب باللغة التركية "yabanı"، مساء كل يوم ثلاثاء، عبر قناة " Fox TV" التركية، من إنتاج شركة "NTC Media" وإخراج تشاتاي طوسون، وتأليف هلال يلدز، رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3





رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، وتدور أحداث المسلسل حول الشاب "يامان" الذي تم اختطافه عندما كان طفلاً، وهو ينتمي إلى عائلة ثرية ولها نفوذ، إلا أن حياته تكون مختلفة تماماً عن بقية إخوته، بعد أن أصبح من بين أطفال الشوارع.

وقد كبر هذا الشاب وترعرع بين أزقة وأحياء مدينة إسطنبول رفقة أصدقاء له، أصبحوا يشكلون عائلته الوحيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

إلا أنه يتعرف بالصدفة على أخيه الأصغر وصديقته، الشيء الذي يؤدي إلى قلب حياته، وحياة أصدقائه بشكل سلبي، وذلك قبل معرفته بصلة القرابة التي تجمعهم، رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3

مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، وخصوصاً أن والدة الشاب يامان وريثة واحدة من بين أهم مستشفيات إسطنبول، التي جاء إليها أحد الأطباء العالميين الملقبين بـ "الطبيب المعجزة"، في مجال جراحة العظام، الشيء الذي يجعل يامان يتوجه إلى هذا المستشفى للحصول على تشخيص طبي من أجل صديقه المقعد، باحثاً عن أمل في استعادة قدرته على المشي.

تتطور الأحداث، ويتسبب يامان في طعن والدته، وفي نفس اللحظة يكتشف أنه ابن نفس السيدة، فتتحول حياته من جديد، بين الهرب من الشرطة، والبحث عن طريقة للوصول إلى والدته من جديد، وأخبارها بهويته.

تتحقق أمنية يامان بعد تلقي المساعدة من صديقة أخيه، ليتبين بعد إجراء تحليل أنه هو الطفل المفقود للعائلة منذ أكثر من 15 سنة، لكن مع ذلك يجد نفسه بين عائلة غير متقبلة لحقيقته وواقعه، كونه كبر وترعرع في الشارع، رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3

مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، ويلعب دور بطولة مسلسل المتوحش الممثل الشاب خالد أوزغور ساري، إلى جانب كل من سيماي بارلاس، وبيرتان أصلاني، ودولوناي سويسرت، ويورداير أوغور دور.

وقد ولد خالد أوزغور ساري، الذي يؤدي دور يامان، في 4 أكتوبر 1993 بمدينة إسطنبول، بعد تخرجه في جامعة إسطنبول بيلجي قسم الاقتصاد أخذ دروساً خاصة في مجال التمثيل.

أما دور البطولة النسائية فيعود للمثلة الشابة سيماي بارلاس، التي تلعب دور صديقة أخ يامان، باسم "رويا"، وهي من مواليد 7 مايو سنة 1999 في مدينة إسطنبول، رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3

مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجمة كاملة

رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3، وتخرجت في جامعة إسطنبول بيلجي قسم السينما والتلفزيون، وكانت تجربتها التمثيلية الأولى من خلال شخصية "أويكو" في المسلسل التلفزيوني "الحطام".

وشاركت بعد ذلك في عدة مسلسلات أخرى، من بينها "عزيز"، و"عمر"، و"إسطنبول الظالمة"، فيما تعتبر تجربة "المتوحش" أولى خطواتها من أجل تقديم أدوار البطولة.

ويلعب الممثل بيرتان أصلاني دور ألاز سويسالان، وهو أخ يامان الأصغر، فيما تقدم الممثلة سيراي أوزكان دور تشاغلا، وهي أخت ألاز التوأم، أما ألينا آل فتلعب دور الأخت الصغرى، رابط مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 3 مترجم كاملة HD- مسلسل المتوحش الحلقة 3