فلسطين اليوم- غزة

أعلن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين، في إطار تحسين وتسهيل عملية تقديم ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وبأداء منتسبيها.

وتهدف منظومة الشكاوى الإلكترونية إلى تحسين وقت الاستجابة وتعزيز مراقبة ومتابعة الأداء، وتوجيه الشكاوى للجهات المختصة وتعزيز ثقة المجتمع.

وفي السياق، أكد المراقب العام لوزارة الداخلية اللواء ماهر بنات أن الوزارة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى توحيد منظومة الشكاوى لديها ومتابعة توجيهها ضمن مساراتها وقنواتها السليمة، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي، وتوفير الوقت والجهد.

وقال اللواء بنات إن المنظومة تعد أداة حيوية لتعزيز التواصل بين الوزارة والمجتمع المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، وهي جزء أساسي من جهود تعزيز الشفافية.

ولفت إلى أن المنظومة تتيح للجهات المختصة التفاعل مع المواطنين والرد على استفساراتهم ومقترحاتهم إلكترونياً بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يساهم في بناء علاقة أفضل بين الحكومة والمجتمع.

وبين مراقب عام الداخلية أن المنظومة الإلكترونية تساهم في زيادة مستوى الشفافية من خلال إمكانية تقديم الشكاوى والملاحظات بسهولة وبشكل موحد من قبل المواطنين، بما يساعد في تقليل فرص وجود مخالفات أو تجاوزات.

- وبإمكان المواطنين الوصول إلى الخدمة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية "التسجيل الموحد" عبر الرابط اضغط هنا - أو من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 1800310410 وللتعرف على آلية تقديم الشكاوى إلكترونيًا بإمكانكم مشاهدة الفيديو التوضيحي الآتي: