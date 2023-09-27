قتيل بجريمة إطلاق نار في حيفا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قتل مواطن يبلغ من العمر (50 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا داخل أراضي عام 1948.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، إذ ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 176 قتيلا، بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 21 شخصا بأراضي الـ48، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، و26 قتيلا وقتيلة.

وفي المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.