مسؤول إيراني: قدرات إيران تجاوزت حدود المنطقة

فلسطين اليوم

قال قائد القوة الجو- فضائية لحرس الثورة في إيران العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الأربعاء27/9/2023م " إنّ قدرات إيران تجاوزت حدود المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ لإيران أسلوبها الخاص على مستوى العالم، في مجال الطائرات المسيرة.

وأضاف حاجي زاده، في تصريحات صحفية، أنّ إيران اليوم "لا تستخدم الطائرات من دون طيار لأداء مهام استطلاعية وعمليات الرصد والاستشراف فقط، وإنّما يتم استخدام هذه الطائرات لتنفيذ عشرات المهام، العسكرية والفنية والتقنية".

جدير بالذكر أنّ حرس الثورة في إيران ينشط في تصنيع أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الطائرات المسيرة؛ وآخرالانجازات الايرانية في هذا المجال؛ تصنيع طائراتٍ برمائية مُسيّرة. وتشير إيران إلى أن زبائن الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحوا أكثر بكثير من طاقتها الإنتاجية، إذ أزاحت إيران الستار عن مُسيّرة "مهاجر 10"، والتي تتميز بقدرة طيرانٍ متواصلة على مدار 24 ساعة على ارتفاع 7 آلاف متر، بنصف قطر ٍ تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر، إضافةً إلى قدرتها على حمل جميع أنواع الذخائر .