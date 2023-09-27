الاحتلال يزعم إحباط خلية خططت لاغتيال بن غفير

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعم ما يسمى جهاز الأمن العام (الشاباك) الصهيوني إحباط خلية فلسطينية خططت للمس بشخصيات "إسرائيلية" بارزة بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ووفقاً لادعاءات الاحتلال، فإن من بين المعتقلين 3 من الضفة الغربية المحتلة واثنان من مناطق الـ48، هم: مراد كممجي (47 عاما) من كفر دان، حسن مجارمة (34 عاما) من جنين، زياد شنطي (45 عاما) من جنين، حمد حمادي (23 عاما) من الناصرة ويوسف حماد (18 عاما) من المقيبلة.

وجاء في بيان للشاباك، أنه "في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش، جرى إحباط خلية إرهابية عملت في إسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وذلك بتوجيه من عناصر أمن إيرانيين بغية تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها".

ويستدل من تحقيق الشاباك أن "كممجي ومجارمة عملا بتوجيه من شخص إيراني يسكن في الأردن ويعمل لصالح عناصر أمن إيرانيين، إذ طلب منهما المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية وجمع معلومات حول شخصيات تخضع لحراسة وأخرى رفيعة المستوى وسياسية بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، وتبين أنه في ظل ترتيب الحراسة الأمنية حول بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طلب منهم تنفيذها".