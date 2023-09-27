"تشافي" يكشف أسباب تعادل برشلونة مع مايوركا

فلسطين اليوم

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، غضبه من الأخطاء الدفاعية التي كلفته التعادل بنتيجة (2-2)، خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المشكلة هي أننا تأخرنا في النتيجة بسبب خطأ منا. عندما كنا في أفضل حال، وتم تسجيل الهدف الثاني في شباكنا.. هذه أخطاء غير مقبولة منا ولا يجب أن تحدث".



وعن لامين يامال، علق: "إنه شاب ونريد العناية به. لديه نضج كبير. يمكن أن يساعدنا كثيرا، ولكن علينا أن نكون حذرين. أنا سعيد بمساهمته".



وحول المشاكل الدفاعية، كشف: "يجب علينا تحسين ذلك. كان التركيز على الدفاع يمنحنا تماسكا كبيرا. لكننا ارتكبنا أخطاء غير مقبولة".



وبسؤاله عن رأيه في عدم احتساب ركلة جزاء للامين يامال، أجاب: "لاعب مايوركا لم يلمس الكرة في أي لحظة. يجب أن نرى إذا كان هناك أي تلامس. الحكم تحدث إلى تقنية الفيديو ولم ير الخطأ. إنه قرار صعب للحكم".



وبهذا التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.