قوة صهيونية خاصة تختطف أسيرا محررا من طولكرم

فلسطين اليوم

اختطفت قوة صهيونية خاصة، اليوم الأربعاء27/9/2023م، أسيرا محررا من مكان عمله في حي السلام، شرق مدينة طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات خاصة "مستعربون" تساندها قوة من جيش الاحتلال، داهمت محلا تجاريا لبيع الخضروات في حي السلام، واختطفت المحرر مهند عدنان أبو طلال (24 عاما) وهو من سكان مخيم نور شمس شرق طولكرم.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.