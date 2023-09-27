إيران تطالب بالرد الحاسم على "تهديد نتنياهو النووي"

فلسطين اليوم

طالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن، "المجتمع الدولي برد قوي على تهديدات إسرائيل".

ولفت إيرواني، في رسالته، انتباه مجلس الأمن إلى التهديد التحذيري والجاد الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران"، مؤكدا أن شدة مثل هذا التهديد ستسبب صدمة كبيرة للمجتمع الدولي، خاصة عندما يُطلق من منبر مرموق كالجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الركيزة الأساسية للأمم المتحدة والممثلة لكافة الدول الأعضاء" حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: أن "استخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها، بغض النظر عن الظروف، من قبل أي كان وفي أي وقت وفي أي مكان، يعد انتهاكًا سافرا للقوانين الدولية، وخاصة المادة 2، البند 4 من ميثاق الأمم المتحدة".

وجاء في الرسالة: أن "الكيان الإسرائيلي يمتنع بوقاحة عن الدعوات الدولية المتكررة للانضمام إلى الوثائق الملزمة قانونا التي تحظر أسلحة الدمار الشامل ويمنع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وهو الاقتراح الذي تؤيده إيران منذ عام 1974، لذا فإن هذا الوضع مثير للقلق".

وطالب السفير الإيراني، "برد قوي من المجتمع الدولي على مستوى واسع، على أن يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية خاصة لإدانة التصريحات المتهورة والخطيرة للكيان الإسرائيلي بشكل حازم وواضح".

وأعلن المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في رسالته، إدانة إيران بشدة وصراحة التهديد الخطير الذي أطلقه الكيان الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران باعتباره انتهاكا صارخا للقواعد الملزمة الراسخة للقانون الدولي، مؤكدا على حقوقها المشروعة والأصيلة للرد الحاسم على أي تهديدات وإجراءات غير قانونية تصدر من الكيان الإسرائيلي.

ودعت إيران، في وقت سابق اليوم، "المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته "التهديد النووي"، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت الممثلية الإيرانية الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، في بيان لها، على ضرورة تحرك العالم ورفضه تطبيع أية تخرصات نووية وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي أطلقه نتنياهو، معبترة هذه التصريحات تقوض السلام والأمن الدوليين، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتهمت الإثنين الماضي، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه تهديد نووي حقيقي إلى إيران".

وقال رئيس المنظمة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في كلمة له أمام المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على التهديدات الإسرائيلية"، منتقدا الصمت الدولي تجاه التهديدات الإسرائيلية المتكررة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.