فلسطين اليوم

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، في الحديث عن ظهور غيلان في البلدان الليبية بعد إعصار دانيال الذي عصف في البلاد لاسيما في مدينة درنة وخلف عدداً كبيراً من القتلى والمفقودين ودماراً هائلا في المباني والبنى التحتية، رغم كل ذلك إن إن الحديث زاد عن ظهور غيلان في ليبيا الأمر الذي دفع إلى البحث عن حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيا فيديو وصور.

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، يبحث الناس في مناطق الوطن العربي عن حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، خاصة وأن العديد من الصور ومقاطع الفيديو انتشر تجسد تلك أشكال غيلان في المنطقة، ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للبحث عن حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور.

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، وعن ظهور الغيلان في درنة ليبيا، ظهرت تلك الأصوات الغريبة في عدة مناطق بـ ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وتم نشر الفيديو من قبل مواطن ليبي، وأثار ذلك الفيديو جدلا واسعًا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لنرفق لكم الآن حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور.

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، ووفقًا لـ مقطع الفيديو، فإن الأهالي بدأوا في رفع الأذان بـ درنة لطرد الغيلان من المنطقة، بعد ظهورهم بسبب عاصفة دانيال. كما أدعى البعض أن ظهور الغيلان في مدنية درنة بـ ليبيا، وهي نوع من الشياطين مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري، حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور.

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور

حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور، وفي الحقيقة، هو أنه تم رفع آذان المغرب من مسجد الصحابة في مدينة درنة، ولم يتم الإشارة في مقطع الفيديو، أن رفع الآذان جاء بسبب الغيلان، وبذلك ليس هناك دليل على ظهور الغيلان بمدينة درنة بـ ليبيا، إلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا بعد إعصار دانيال فيديو وصور.