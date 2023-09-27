الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية الأحد المقبل بحجة الأعياد

فلسطين اليوم

من المقرر أن تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بدءا من الأحد المقبل، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ "وفــا" بأن الاحتلال قام بإبلاغ أصحاب المحال التجارية، والمنشآت السياحية في محيط المنطقة الأثرية في البلدة، بإغلاقها بالكامل، حتى انتهاء الأعياد اليهودية، حيث سينصبون خياما خاصة بالمستوطنين في الموقع الأثري.