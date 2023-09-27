الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية الأحد المقبل بحجة الأعياد

الساعة 11:36 ص|27 سبتمبر 2023
موقع سبسطية الاثري في نابلس.jpg
موقع سبسطية الاثري في نابلس.jpg

فلسطين اليوم

من المقرر أن تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بدءا من الأحد المقبل، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ "وفــا" بأن الاحتلال قام بإبلاغ أصحاب المحال التجارية، والمنشآت السياحية في محيط المنطقة الأثرية في البلدة، بإغلاقها بالكامل، حتى انتهاء الأعياد اليهودية، حيث سينصبون خياما خاصة بالمستوطنين في الموقع الأثري.

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