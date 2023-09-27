المواصلات بغزة تحدد موعد انطلاق حملة تخفيض رسوم تراخيص المركبات ورخص القيادة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة اليوم الاربعاء 27/9/2023 عن انطلاق حملة التخفيض على رسوم تراخيص المركبات بكافة أنواعها ورخص القيادة.

وبينت الوزارة ان الحملة تبدأ من يوم الأحد القادم 01/10/2023 حتى 31/12/2023 ، مشيرا الى تخفيض نسبة 50% من رسوم ترخيص المركبات بكافة أنواعها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات خلال مؤتمر صحفي بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن الحملة تشمل تخفيض بنسبة 50% من رسوم ترخيص المركبات بكافة أنواعها بما يشمل الديون المتراكمة على المواطنين، وتخفيض بنسبة 50% من رخص القيادة وإتاحة إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات بحد أقصى.

وأكد عرفات، أن الحملة تأتي نتيجة استشعار الوزارة بأهمية مساعدة السائقين في تسوية أمورهم القانونية وأثره الإيجابي على الحالة المرورية في غزة، ودوره في الحد من الحوادث المرورية.

وشدد على أن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شركائها المحليين تسعى لاتخاذ قرارات تساهم في تعزيز الأمن المروري، مضيفا: "أن حماية أرواح أبناء شعبنا واجب وأمانة ومن واجبنا جميعًا؛ حكومةً ومجتمعًا ومؤسسات أن نتعاون، ونتكاتف، ونَتعاضد، من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة".

وأشار عرفات، إلى أن الوزارة سعت على مدار السنوات الماضية لتعزيز السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وتشجيعهم على الالتزام بقوانين السير من خلال مشاريع وحملات عديدة أطلقتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.

وأوضح أن جهود الوزارة تأتي في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز الحالة المرورية ومراعاة للظروف التي يعيشها أبناء شعبنا وضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على السائقين.