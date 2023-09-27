توضيح من شركة الكهرباء بشأن شحن العدادات الذكية وموعد حلها بشكل كامل

فلسطين اليوم

أعلن محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة اليوم الاربعاء 27/9/2023 ، انه بدءاً من الغد ستكون الأمور مستقرة في كل محافظات قطاع غزة بشأن الشحن الخاص بالعدادات الذكية.

وبين ثابت خلال تصريحات لصوت الاقصى ان شحن العدادات الذكية متاح في مقرات الشركة على مدار اليوم لشحن عداده، ويمكن الاتصال على الرقم 133 لمتابعة العداد الكرت المتوقف.

وأوضح قريباً جداً سيكون شحن العداد في نقاط الشحن، وما يهمنا هو توفير الخدمة للمواطنين.

ونفى ثابت حدوث أي عملية اختراق للبيانات ، معتبرا ان الموضوع خارج عن إرادتنا وجميع طواقمنا عملت على مدار اليومين السابقين لحل المشكلة.

وكان محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن خللًا طارئًا حصل في منظومة الاتصال الخاصة بالعدادات الذكية، مما عطَّل خدمة الشحن من خلال نقاط الشحن الاعتيادية.

وقال ثابت في حديث لإذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم، "إن الطواقم الهندسية في الشركة نجحت في إعادة جزء من الخلل،"، مشيراً إلى أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

ودعا المواطنين إلى شحن رصيد العدادات من خلال مراكز العناية للمشتركين في المحافظات الخمسة إلى حين الانتهاء من معالجة الخلل.

وكانت شركة الكهرباء قد أصدرت يوم أمس الاثنين تنويهًا ذكرت فيه أن خللًا طارئًا حدث في منظومة الاتصال، مما أدَّى لتوقف خدمات شحن العدَّادات الذكية وبعض الخدمات الأخرى.

تمكنت طواقمنا من استعادة كافة الخدمات الكهربائية في الشركة، وسبب التأخر الكم الكبير جداً من المعلومات.