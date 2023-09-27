وفد الجهاد يزور القيادي نصار في طولكرم للاطمئنان عليه

فلسطين اليوم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية أمس الثلاثاء منزل القيادي الشيخ نظير نصار "أبو عبادة (55 عامًا) في بلدة علار بمحافظة طولكرم للاطمئنان على حالته، عقب تعرضه لوعكة صحية ألمَّت به مؤخرًا.

وأثنى الوفد خلال زيارته على القيادي الشيخ نصار والذي يمثل رمزًا في بلدته وقامة وطنية كبيرة، ومن الشخصيات المشهود لها، ولها باع كبير في خدمة أبناء شعبنا ومساندتهم والوقوف معهم، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

والقيادي نصار هو أحد أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم، وهو وأسير محرر أمضى ما يقارب 10 أعوام في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة أكثر من مرة، كما يشغل منصب إمام وخطيب مسجد علار، ومتزوج ولديه ستة من الأبناء.

يذكر أن قوات الاحتلال قد أفرجت عن القيادي الشيخ نظير نصار بتاريخ 26 يوليو / تموز الماضي بعد اعتقال دام لـ 16 شهرًا في سجون الاحتلال.