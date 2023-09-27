الذكرى الـ27 لاستشهاد المجاهد فادي عطية

فلسطين اليوم

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.



ولد فارسنا فادي يوسف عبد المجيد عطية بتاريخ 1 يناير عام 1980م في دولة لبنان الشقيقة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين، تجرعت مرارة الشتات والتهجير واللجوء، وغرست في نفوس أبنائها حب الجهاد والمقاومة وفلسطين، ثم انتقلت إلى دولة تونس الشقيقة وهناك أنهى فارسنا تعليمه، ثم عاد مع أسرته إلى أرض الوطن ليستقر في مخيم عقبة جبر بأريحا.



انضم فارسنا فادي إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه، فقد كان محبًا لنهجها وطريقها، وقد شارك إخوانه في التصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، حيث كان من السباقين في ساحات المواجهة.



شهيدًا على طريق القدس



بتاريخ 27 سبتمبر عام 1996م، وخلال هبة النفق التي اندلعت على إثر قيام قوات الاحتلال بفتح نفق تحت أساسات المسجد الأقصى، هبت جماهير شعبنا واندلعت المواجهات في نقاط التماس، وكان فارسنا فادي من أولئك الذين شاركوا إخوانهم في التصدي للاحتلال ومن الذين ارتقوا في ذلك اليوم دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك.