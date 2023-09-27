السبب وراء الحريق الكبير الذي وقع في قاعة الأعراس بالحمدانية بالعراق

فلسطين اليوم

الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل الحريق المأساوي في قاعة الأعراس بالحمدانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.

وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.

وأشارت إلى أنها لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأوضح البيان أن هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.

وفي وقت سابق، صباح اليوم ك، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.

وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.